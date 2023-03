کوالا لمپور ، I K C کومنٹی اور M A H S A یونیورسٹی کے درمیان معاہدہ کوالا لمپور ، I K C کومنٹی اور M A H S A یونیورسٹی کے درمیان معاہدہ

کوالمپور(فاروق ڈوگر سے) ملائیشیاکے شہر کوالا لمپور میں I K C کومنٹی اور M A H S A یونیورسٹی کے درمیان ایک معاہدہ پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی جس پر I K C کے صدر عمران خان اور M A H S A یونیورسٹی کے وائس چانسلر داتو ڈاکٹر پروفیسر شا اکرام نے دستخط کئے اس معاہدہ کے تحت M A H S A یونیورسٹی I K C کے تعاون سے مختلف ہنر مند شارٹ کورسز کروائیں جائیں گیں جس سے ملائیشیا میں مقیم تمام پاکستانی ہنر مند مستفید ہو سکے گیں اس کے علاوہ مزید کورسز بھی کروائیں جائیں گیں اس پروقار تقریب میں پاکستان ہائی کمیشن سے حسن پی ٹی آئی ملایشیا کے سینئر رہنما شہزاد خان میڈیا سیل انچارج فاروق ملک I K C کے صدر عمران خان M A H S A یونیورسٹی کے وائس چانسلر داتو ڈاکٹر پروفیسر شا اکرام اور آفتاب محراب پوری سمیت دیگر افراد نے شرکت کی تقریب کے آخر میں مہمانوں کے ریفریشمنٹ سے تواضح کی گئی۔

