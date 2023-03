عمران خان کے زمان پارک میں فائرنگ سے متعلق ٹوئٹ پر ماہرہ خان کا ردعمل بھی آ گیا

لاہور(ویب ڈیسک)پاکستان کی معروف اداکارہ ماہرہ خان نے بھی لاہورزمان پارک میں پیش آنے والی صورتحال سے متعلق ردعمل کا اظہار کردیا ۔

گزشتہ روز عمران خان نے اپنی رہائش گاہ کے باہر کے مناظر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیے جو ماہرہ خان نے بھی دیکھے اور ردعمل بھی ظاہر کیا۔عمران خان کی جانب سےشیئر کی گئی ویڈیو میں رینجرز کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتاہے۔ اس کے کیپشن میں عمران خان نے لکھا کہ "زمان پارک میں رینجرز غیر مسلح شہریوں پر اس طرح گولیاں چلا رہے ہیں جیسے وہ میدان جنگ میں دشمن کی فوج پر حملہ کر رہے ہوں۔"اداکارہ ماہرہ خان نے زمان پارک کے باہر کی صورتحال کو مضحکہ خیز قرار دیا اور لکھا کہ" سب کی حفاظت کے لیے دعاگو ہوں"۔

This is absolutely ridiculous! Praying for everyone’s safety and for some sanity to prevail! https://t.co/lGmrT2gWoN