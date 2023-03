کنگنا رناوت نے دیپیکاپڈوکون کی تعریف کر کے ٹوئٹر صارفین کو حیران کردیا

ممبئی(ویب ڈیسک)بالی ووڈ کی متنازع اداکارہ کنگنا رناوت نے دیپیکا پڈوکون کی تعریف کرکے سوشل میڈیا صارفین کو حیران کردیا۔

کنگنا رناوت نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر آسکر ایوارڈز میں بھارت کی نمائندگی کرنے پر دیپیکا پڈوکون کی تعریف کی۔اُنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ"دیپیکا پڈوکون ایوارڈز کی تقریب میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، ایک ساتھ پوری قوم کی ساکھ کو نازک کندھوں پر اٹھا کر اس قدر خوش اسلوبی اور اعتماد سے بات کرنا آسان نہیں ہے.دیپیکا کا اس طرح ہمت اور حوصلے سے کھڑے ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ ہندوستانی خواتین بہترین ہیں"۔

How beautiful @deepikapadukone looks, not easy to stand there holding entire nation together, carrying its image, reputation on those delicate shoulders and speaking so graciously and confidently. Deepika stands tall as a testimony to the fact that Indian women are the best ❤️???????? https://t.co/KsrADwxrPT