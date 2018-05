میلانیا ٹرمپ کے گردے کی رسولی کی کامیاب سرجری

واشنگٹن(اے این این) امریکا کے ملٹری ہسپتال میں خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے گردے کی رسولی کی سرجری کر دی گئی ہے۔

بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کو گردے میں رسولی کے باعث ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا جہاں ان کی کامیاب سرجری کر دی گئی ہے، کچھ دن آرام کے بعد وہ اپنی معمول کی مصروفیات کی انجام دہی کر پائیں گی۔ امریکی صدر نے بھی اپنی ٹویٹ میں میلانیا ٹرمپ کے کامیاب آپریشن سے آگاہ کیا اور مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔وائٹ ہاؤس سے جاری کئے گئے ایک بیان کے مطابق امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی گردے میں رسولی کی تشخیص ہوئی جسے والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر میں ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے ایک خاص طریقہ سرجری کے ذریعے نکال دیا ہے۔ آپریشن میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوئی اور وہ تیزی سے روبہ صحت ہیں۔

واضح رہے کہ میلانیا ٹرمپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تیسری اہلیہ ہیں،میلانیا شادی سے قبل ایک معروف فیشن ماڈل تھیں اور 1997 میں پہلی مرتبہ اس وقت کے معروف تاجر ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستی ہوئی تھی بعد ازاں 2004 میں دونوں نے شادی کا ارادہ کیا اور 2005 میں یہ جوڑا شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!