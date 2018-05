گیٹز فارما پاکستان کی واحدڈبلیوایچ او سے پری کوالیفائیڈ کمپنی

لاہور(پ ر) ذیابیطس کے سیمنار کے موقع پر ڈاکٹر نعمان الدین نے کہا کہ" گیٹز فارما پاکستان کی پہلی اور واحد فارما سیوٹیکل کمپنی ہے جس کی فیکچرنگ فیسلٹی عالمی ادارہ ء صحت(WHO) سے پری کوالیفائیڈ ہے اور فارما سیوٹیکل انسپیکشن کوآپریشن اسکیم(PIC/S) طرف سے تیاری کے بہتر طور طریقوں (Goog Manufacturing Practices) کے لیے سرٹیفائیڈ ہے۔یہ اہلیت ،مریضوں کی صحت اور معیار زندگی کے بارے میں ہمارے عزم کا اظہار ہے" ۔انہوں نے مزید کہا کہ" ان رہنما اصولوں کی پورے پاکستان کی صحت عامہ کی دیکھ بھال کرنے والی کمیونٹی میں تقسیم کے لیے SAFES کے ساتھ ہمارا تعاون ،ذیابیطس پر قابو پانے کی غرض سے بہتر انتظام کو فروغ کے لیے ہمارے عزم کو ظاہر کرتا ہے" ۔GDM کا تعلق سنگین پیچیدگیوں سے ہے اور یہ منفیfoetal نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔

ڈاکٹر عباس رضا نے کہا کہ " اس حقیقت کے باوجود کہ ہمارے معاشرے میں ذیا بیطس اور اینڈو کرائنdisorders کا چیلنج بہت زیادہ منڈلا رہا ہے ،ذیابیطس کے لاکھوں ایسے مریض ہیں ،جنھیں ذیابیطس کی دیکھ بھال کے فوائد حاصل نہیں ہیں اور تحقیق و رہنما اصولوں کی کوئی ایسی طے شدہ شکل نہیں ہے جو اس علاقے کی ضروریات کو بطور خاص پورا کرے۔جنوبی ایشیا میں ذیابیطس کی دیکھ بھال کے معیارات کو ترقی یافتہ ملکوں کے برابر لانا چاہیئے"۔

South Asian Federation of Endocrine Societies (SAFES) اور South Asian اور Federation of Obstetrics and Gynaecology (SAFOG)،جنوبی ایشیا کے بین الاقوامی پروفیشنل اداروں ،بنگلہ دیش، بھارت، نیپال، پاکستان ، سری لنکا اور مالدیپ کی سوسائٹیز کی ایک تنظیم ہے،جس کا مقصد اینڈوکرائنولوجی، ذیابیطس، میٹا بولک ڈس آرڈرز،اوبسٹیٹرکس اور گائناکولوجی سے متعلق مخصوص علاقائی مسائل پر توجہ مرکوز کرنا اور انھیں حل کرنے میں مدد دینا ہے۔مشاورتی بورڈ نے اس کاز کو اجاگر کرنے کے لیے گیٹز فارما کی کوششوں کو سراہا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا۔

