”ایک اور تاریخی تصویر جو۔۔۔“ پاکستان اور آئرلینڈ کیخلاف تاریخی ٹیسٹ میچ کے بعد آئی سی سی نے شاندار تصویر جاری کر دی، دیکھ کر بھارتیوں کو اتنی مرچیں لگیں گی کہ کانوں سے دھواں نکلتا بھی نظر آئے گا

ڈبلن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تاریخی ٹیسٹ میچ میں فتح بھی پاکستان کی ہوئی اور پاکستانی کرکٹ ٹیم تاریخ کا حصہ بھی بن گئی کہ جب بھی آئرلینڈ میں ٹیسٹ کرکٹ کے آغاز کی بات ہو گی تو پاکستان کا نام لینا کوئی نہیں بھولے گا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ڈیلی پاکستان سب پر بازی لے گیا، پاکستان کے سب سے بڑے ”رن مرید“ کیلئے وہ اعلان کر دیا جو کوئی نہ کر سکا

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے اس میچ کے بعد ایک ایسی تصویر جاری کر دی ہے جس نے پاکستانیوں اور آئرش عوام کو تو خوشی سے نہال کر دیا ہے لیکن بھارتیوں کو اس قدر مرچیں لگ جائیں گی کہ کانوں سے دھواں نکلتا ہوا بھی دور سے دکھائی دے گا۔

آئی سی سی نے میچ کے بعد دونوں ٹیم پر مشتمل گروپ فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا ”تاریخ کی کتاب کیلئے ایک اور تصویر، شاندار موقع کو اختتام پذیر کرنے کیلئے بہترین!!!“

Another photo for the history books, to mark the end of a fantastic occasion! ☘️????????#IREvPAK #SpiritOfCricket pic.twitter.com/G9c6dVE1SF