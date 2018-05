رمضان المبار ک کے بعد سپر باکسنگ لیگ کیلئے بڑا اعلان ہوگا: عامر خان

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا کہناہے کہ رمضان ا لمبارک کے بعد سپر باکسنگ لیگ کیلئے بڑا اعلان ہوگا جس میں پاکستانی کھلاڑی شرکت کریں گے۔

لاہورمیں داتادربارپرحاضری کے بعدمیڈیاسے گفتگومیں پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کاکہنا تھاکہ جب بھی لاہور آتا ہوں تو داتا دربار پر حاضری دیتا ہوں۔ان کاکہنا تھا سپورٹس کا مطلب امن ہوتا ہے جس سے پاک بھارت تعلقات بہترہوسکتے ہیں ،باکسنگ رنگ دونوں ملکوں کے کھلاڑیوں کواکٹھا کرسکتی ہے۔عامرخان کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سپر باکسنگ لیگ کیلئے بڑا اعلان ہوگا،جس میں پاکستانی کھلاڑی شرکت کریں گے جب کہ آئندہ بھارتی کھلاڑی بھی شایداس لیگ کا حصہ ہوں۔عامر خان کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی ہارون خان اب پاکستان میں باکسنگ کھلاڑیوں کی کوچنگ کریں گے۔

@amirkingkhan at Data Darbar shrine to say fateha and respect to islamic saint pic.twitter.com/adywxvB4KM