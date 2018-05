نوازشریف کامودی نواز بیانیہ ، ن لیگ سے پی ٹی آئی میں اتنے لوگ آئیں گے کہ ہم بھی ان کو جگہ نہیں دے سکیں گے:عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے کہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ محبت دکھاکر سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی پارٹی کے حق میں مہم چلارہے ہیں۔

Much as I appreciate Nawaz campaigning for PTI through his now-obvious love fest with Modi, to save his corruption & business interests; I am alarmed that at the rate he is speaking Modi's language PTI may not be able to take in the massive exodus from PMLN.