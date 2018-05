”یہ جنرل اب داڑھی رکھ کر شام میں جنگ لڑ رہا ہے “پرویز مشرف نے جنرل شاہد عزیز پر سنگین ترین الزام لگا یا تو حامد میر بھی آگے آگئے ،اس الزام کی اصل وجہ بتا دی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق صدر پرویز مشرف نے اپنے رشتے دار اور ساتھی جنرل شاہد عزیز پر سنگین نوعیت کا الزام عائد کیا تو حامد میر بھی چپ نہ رہ سکے ۔ان کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف نے سابق جنرل شاہد عزیز پر اس لیے الزام عائد کیا کیونکہ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف کتاب لکھی تھی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر حامد میر نے کہا کہ ”اس سابق آمر کو دیکھیں !جس نے اپنے پرانے ساتھی اور رشتے دار جنرل شاہد عزیز پر غیر تصدیق شدہ الزام عائد کردیا ۔ان کاکہنا تھا کہ جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں پرویز مشرف کے خلاف بات کی اس وجہ سے ان پر یہ الزام لگا ۔“

اس نے ڈاڈھی اگائی اور شام لڑنے چلا گیا شائد وہاں مر گیا ہے Look at this former military dictator who is making an unconfirmed allegation on his former colleague and relative just because Gen Shahid Aziz wrote a book against him pic.twitter.com/AdtJNRq4DJ