رمضان کے چاند کا اعلان ہوتے ہی ماہرہ خان کے گھر ہنگامہ برپا ہو گیا ،مگر کیوں ؟وجہ ایسی کہ آپ بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی معروف اداکارہ ماہرہ خان کانز فیسٹویل میں اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیرنے کے بعد واپس پاکستان آ چکی ہیں تاہم کل سے رمضان المبارک شرو ع ہونے جارہاہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہر طرف سحری کی تیاری کا آغاز کر دیا جائے جس کیلئے ہر گھر میں طرح طرح کے کھانے بھی بنائے جائیں گے اور رمضان المبارک کے پہلے روزے کو خوش آمدید کیا جائے گا ۔

تفصیلات کے مطابق ماہرہ خان نے ٹویٹر پر رمضان مبارک کا پیغام جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ چاند کا اعلان ہونے کے بعداب میرے گھر میں اس وقت کھانے کے حوالے سے انتہائی سنجیدہ مشاورت چل رہی ہے ، تمام افراد کو رمضان مبارک ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نچھاور ہوں۔

Intense discussions about food at home right now.. Ramzan Mubarak to all! May the blessings of this month shower on us all.. ✨⚡️