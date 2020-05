ایک اور خوفناک حادثہ،بھارت میں لاک ڈاون نے مزید23جانیں نگل لیں

لکھنو(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت میں ایک اور خوفناک حادثہ، لاک ڈاون کے ستائے مزید23افراد لقمہ اجل بن گئے۔ برطانوی خبرایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارتی ریاست اترپردیش میں لاک ڈاون کی وجہ سے درجنوں مزدور ایک ٹرک پر سوارہوکر اپنے گھروں کو واپس جارہے تھے کہ وہ ٹرک دوسرے ٹرک سے ٹکرا کرحادثے کاشکارہوگیا۔واقعہ میں 23افراد ہلاک جبکہ 35زخمی ہوئے ہیں۔

اعلیٰ ضلعی افسر کے مطابق واقعہ دن طلوع ہونے سے پہلے ضلع اورایہ میں پیش آیا۔انہوں نے 23افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ زخمیوں میں سے 20کی حالت تشویشناک ہے۔ دیگر پندرہ کو معمولی زخمی آئے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونےو الے افراد کا تعلق بہار اور جھارکھنڈسے تھا۔

خیال رہے بھارت کے ایک ارب تیس کروڑ شہری تقریبا سات ہفتوں سے لاک ڈاون کا شکار ہیں ۔ اس دوران لاکھوں لوگ جو یومیہ اجرت پر کام کرتے تھے بے روزگار ہوچکے ہیں۔ آبائی علاقے چھوڑ کر شہروں میں جابسنے والے اب سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے پیدل ٹرکوں یا دیگر ذرائع سے واپسی کی کوشش کررہے ہیں اور اس کوشش میں کئی خوفناک حادثات بھی سامنے آرہے ہیں۔

گزشتہ دنوں بیس کے قریب مزدور ایک ٹرین تلے کچلے گئے تھے۔

