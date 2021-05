بھارتی شہری کا آن لائن ماؤتھ واش آرڈر  لیکن پارسل ملا تو دراصل کیا چیز تھی ؟ دیکھ کر ہرکوئی حیران رہ گیا      

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی شہری نے دنیا کی معروف آن لائن ریٹیل کمپنی ایمازون سے ماؤتھ واش آرڈر کیا لیکن موصول ہونے والے پارسل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔

بھارت کے شہر ممبئی سے تعلق رکھنے والے لوکیش داگا نے ٹوئٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے حیران کن واقعے کی تفصیل بتائی۔صارف نے دو تصاویر شیئر کیں، ایک اپنے آرڈر کا اسکرین شاٹ جب کہ دوسری تصویر فون کی تھی جو انہیں کمپنی نے غلطی سے بھیج دیا۔

Hello @amazonIN Ordered a colgate mouth wash via ORDER # 406-9391383-4717957 and instead of that got a @RedmiIndia note 10. Since mouth was in a consumable product returns are restricted and am unable to request for return via the app(1/2) pic.twitter.com/nPYGgBGNSR