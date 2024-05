اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ق کے رکن قومی اسمبلی طارق بشیر چیمہ نے سابق وزیر مملکت زرتاج گل سے معافی مانگ لی۔

جیو نیو زکے مطابق قومی اسمبلی میں تلح کلامی کے معاملے پر سپیکرقومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مداخلت کرتے ہوئے معاملہ رفع دفع کرادیا ہے ، طارق بشیر چیمہ نے زرتاج گل سے معافی مانگ لی ہے، زرتاج گل نے بھی معافی قبول کرتے ہوئے معاملہ ختم کردیا ہے ۔

خیال رہے کہ قومی اسمبلی اجلاس میں طارق بشیر چیمہ اور زرتاج گل کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، طارق بشیر چیمہ زرتاج گل کے پاس نشت پر گئے،طارق بشیر چیمہ بات کر رہے تھے کہ زرتاج گل غصے سے چیخ پڑیں ،زرتاج گل نے کہا Get out from here،زرتاج گل کا غصہ دیکھتے ہی اپوزیشن رہنما جمع ہوئے،طارق بشیر چیمہ کو آغا رفیع اللہ فوری باہر لے گئے،اقبال آفریدی بنچز کے اوپر چڑھ کے طارق بشیر چیمہ کے پیچھے بھاگے، جس کے بعد پی ٹی آئی اراکین نے مؤقف اختیار کیا کہ زرتاج گل کو گالیاں دی گئیں وہ یہاں بتانے کے قابل نہیں، پیپلز پارٹی کے نبیل گبول ،شرمیلا فاروقی نے بھی زرتاج گل کے حق میں بیان دیا۔