”ہم ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ افغان۔۔۔۔“ پولیس افسر طاہر داوڑ کی شہادت پر پاک فوج نے بھی پیغام جاری کردیا

اسلام آباد(ویب ڈیسک) ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ایس پی طاہر داوڑ کا اغوا، قتل اور اس کے بعد افغان حکام کا رویہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایس پی طاہر داوڑ کا افغانستان میں بہیمانہ قتل انتہائی قابل مذمت ہے، ہم ایک بہادر پولیس افسر سے محروم ہوگئے ہیں۔ ان کا اغوا، افغانستان منتقلی، قتل اور اس کے بعد افغان حکام کا رویہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ صورتحال افغانستان میں دہشت گرد تنظیم سے بڑھ کر ملوث ہونے کا اشارہ دیتی ہے۔

Brutal murder of SP Tahir in Afg is highly condemnable. We have lost a brave police officer. His abduction, move to Afg, murder and follow up behaviour of Afg authorities raise questions which indicate involvement or resources more than a terrorist organisation in Afg. (1of2).