حارث رؤف کا آفریدی سے معافی مانگنے کا سٹائل پاکستانیوں کو بھاگیا

کراچی (ویب ڈیسک) لاہور قلندرز کے کرکٹر حارث رؤف نے پہلی ہی گیند میں آفرید ی کو آؤٹ کر کے ان کی عزت افزائی اور سینئر کو عزت دینے کیلئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہورہے ہیں۔

کوئی ان کے اس اقدام کو سراہ رہا ہے تو کوئی مزاحیہ تبصرہ ررہا ہے، حارث رؤف اس وقت ٹوئٹر ٹرینڈ پینل پر سرفہرست ٹرینڈز پر موجود ہے۔

پی ایس ایل میں اس سے قبل بھی بہت مرتبہ ایسے مواقع دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب کوئی نیا کرکٹر اپنے سینئر کو آؤٹ کر کے اسکی خوشی نہیں مناتا۔

اسلام آباد کی جانب سے کھیلنے والے مصباح الحق کو شاہد آفریدی نے ہی آؤٹ کر خوشی نہیں منائی تھی اس کے بعد متعدد مرتبہ کرکٹ شائقین نے پی ایس ایل میں ایسے مناظر دیکھے ہیں اور جونئیرز کو شاباشی بھی دی ہے۔

حارث رؤف کے اس سٹائل پر سوشل میڈیا پر زیرِ گردش تبصرے:

ایک صارف نے لکھا کہ ’حارث رؤف نے آج ہمارے دل جیت لیے۔

There were taunts on this Man to have attitude like Akhter and bowling like Ishant but he proved every single one of you wrong.

Haris Rauf knows how to win games, Haris Rauf knows how to respect big players.

YOU WON OUR HEARY HARIS ❤ #LQvMS #MSvLQ pic.twitter.com/pJEAArCq8L