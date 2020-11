" میرا الیکشن چوری ہوگیا" بلاول میدان میں آگئے، اعلان کردیا

گلگت (ڈیلی پاکستان آن لائن) گلگت بلتستان کے الیکشن میں تحریک انصاف نے کامیابی سمیٹ لی اور اب اس پر بلاول بھٹوزرداری کا موقف بھی آگیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بلاول نے لکھا کہ " میرا الیکشن چوری ہوگیا، میں جلد ہی گلگت بلتستان کے احتجاج میں شریک ہونے جارہا ہوں"

My election has been stolen. I will be joining the people of Gilgit-Baltistan in their protest shortly.