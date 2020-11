ماسک کی وجہ سے چشمے پر دھند یا آنکھوں کی جلن سے پریشان ہیں تو یہ خبر آپ کیلئے ہے

نیویارک (ویب ڈیسک) کورونا وائرس کے پھیلاو¿ کو روکنے کے لیے ماسک اب ہماری طرزِ زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور ہم جہاں بھی جائیں ماسک کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔

ماسک کا استعمال چشمہ لگانے والے لوگوں کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنتا ہے کیونکہ ماسک کے ساتھ چشمہ لگانے سے شیشوں پر دھند آجاتی ہے۔ماسک کی وجہ سے چشمے پر دھند آنے کے باعث ہمیں دیکھنے میں دشواری کا سامنا ہو تا ہے اور بار بار چشمہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے۔یا پھر ماسک لگے ہونے کی وجہ سے خارج ہونیوالی گرم سانس آنکھوں میں پڑنے سے جلن ہوتی ہے ۔

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.

Feel free to share, it may save lives! pic.twitter.com/RBG8JGUzFS