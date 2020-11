"آج میری سالگرہ ہے لیکن سیلیبریٹ کرنے کیلئے کچھ نہیں" کورونا سے متاثرہ سیدہ طوبیٰ عامر نے بھی پیغام جاری کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے ایم این اے عامر لیاقت حسین کو طبیعت زیادہ خراب ہونے پر اسپتال منتقل کردیا گیا، ان کی اہلیہ طوبیٰ عامر نے سب سے دعاوں کی درخواست کی ہے۔عامر لیاقت کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئےطوبیٰ نے لکھا” ہم دونوں میں گزشتہ ہفتے کرونا کی تشخیص ہوئی تھی لیکن اب ان (عامر لیاقت) کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی ہے کہ ان کا سینہ شدید متاثرہے”۔

16 نومبر کو یہ ٹویٹ کرنے والی طوبیٰ نے بتایا کہ “آج میری سالگرہ ہے لیکن سیلیبریٹ کرنے کیلئے کچھ نہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پلیز ہمارے لیے دُعا کریں”۔

We had tested Covid positive last week but his health has now deteriorated to a point where his chest is badly infected. It’s my birthday today but there is nothing to celebrate as he is terribly sick & hospitalised,pls pray for us. It’s a difficult time.Cant see him like this https://t.co/PUrPFENoQ6