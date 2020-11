سائرہ شہروز کے تازہ بولڈ فوٹوشوٹ نے سوشل میڈیا پر ’آگ‘ لگادی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) سائرہ یوسف چند ماہ قبل اس وقت سوشل میڈیا پر زیربحث رہیں جب ان کی شادی افسوسناک طریقے سے اختتام پذیر ہوئی اور اب وہ اپنے ایک نئے بولڈ فوٹوشوٹ کی وجہ سے سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز ہیں اور اس شوٹ کی تصاویر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ اس فوٹوشوٹ میں سائرہ اور شہریار منور اکٹھے نظر آتے ہیں اور ایسے انداز میں کہ انٹرنیٹ صارفین انہیں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار قرار دے رہے ہیں۔

ان تصاویر پر ولید امان اللہ نے کہا یہ دن بدن کپڑے اترتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ

سعدیہ شاہد نے کہا کہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا

ایک سوشل میڈ یا صارف نے کہا کہ کچھ زیادہ ہی ہاٹ ہو گیا بھائی

ایکسپریس ٹربیون کے مطابق فیضان نامی ایک صارف نے لکھا ہے کہ ”اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کی ٹائم لائن پر صرف سائرہ اور شہروز کی تصاویر ہی نظر آ رہی ہیں۔“

ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ ”سائرہ یوسف اور شہریار منور اکٹھے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔“

ایک اور صارف نے لکھا کہ ”سائرہ یوسف کپڑے کے فالتو ٹکڑوں سے بنا لباس بھی پہن لے تو اتنی خوبصورت لگے گی جتنا کوئی انسان لگ سکتا ہے۔“

Syra Yousuf could wear a dress made out of discarded taakis and still look as ethereal as a human being possible can