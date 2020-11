”حارث روف!اگلی بار مجھے آرام سے گیند کرانا “ حارث روف کے یارکر پر آوٹ ہونے والے شاہد آفریدی کا بیان بھی میدان میں آگئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایلیمنیٹر میں لاہور قلندرز کے باولر حارث روف کی شان دار یارکر کا نشانہ بننے کے بعد ان کی باولنگ کو شان دار قرار دے دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہدآفریدی نے کہا کہ حارث نے بہت اچھی باولنگ کی، یہ ایک شان دار اور غیر معمولی یار کر تھی۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ ‘برائے مہربانی اگلی دفعہ مجھے آرام سے گیند کرائیں۔شاہد آفریدی نے پی ایس ایل میں پہلی مرتبہ فائنل میں جگہ بنانے والی ٹیم لاہور قلندرز کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ لاہور قلندرز کو مبارک ہو، کل ایک پرجوش میچ کی توقع ہے۔انہوں نے پورے سیزن میں حمایت کرنے پر اپنی ٹیم ملتان سلطانز کے مداحوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔

خیال رہے کہ گزشتہ شب نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز کے حارث روف نے ایک اہم موقع پر ملتان سلطانز کے شاہد آفریدی کو صفر پر آوٹ کرنے کے بعد روایتی انداز میں جشن منانے سے گریز کیا تھا اور آفریدی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔

It was a great and unplayable yorker Haris very well bowled! Please bowl slow to me next time ???? congratulations to Qalandars for final berth. Look forward to an exciting match tomorrow. Thank you Sultans fans for supporting us throughout the season. https://t.co/GySOxr43ov