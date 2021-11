 پاکستان کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی ملنے پر رمیز راجہ کا پیغام بھی سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) رمیز راجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو پاکستان کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی ملنا خوشی کی خبر ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ یہ بہت فخر اور خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی کرے گا۔اس خبر سے پاکستانیوں اوردیگر کرکٹ شائقین کو بھی خوشی ہوگی۔پاکستانی عوام اور دیگر شائقین پاکستان میں بڑے کھلاڑیوں کو ان ایکشن دیکھ سکیں گے اور دیگر ممالک کو ہماری مہمان نوازی کا معلوم ہوگا۔

It’s a matter of great pride and delight that Pakistan will be hosting ICC Champions Trophy 2025. This great news will surely excite millions of Pakistani fans, expats and world fans to see great teams and players in action and will allow the world to sample our hospitality.