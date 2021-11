اہم کھلاڑی ٹیم سے باہر، بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹی 20 سیریز کے لیے سکواڈ کا اعلان کردیا

ڈھاکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے خلاف تین میچوں کی ٹی 20 سیریز کے لیے بنگلہ دیش نے اپنے سکواڈ کا اعلان کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شکیب الحسن اور سیف الدین انجریز کی وجہ سے منتخب نہیں ہوسکے جب کہ ورلڈکپ کھیلنے والی ٹیم میں 6 تبدیلیاں کی گئی ہیں اور محمود اللہ کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں مشفیق الرحیم کو ریسٹ دے کر باہر بٹھایا گیا ہے جب کہ لٹن داس، سومیاسرکار اور روبیل حسن کو خراب پرفارمنس پر ڈراپ کیا گیا ہے.۔ دیگر کھلاڑیوں میں نجم الحسن سنتو ، امین السلام ، محمد نعیم، سیف حسن، افیف حسین، نورالحسن، نسوم احمد، مہدی حسن، مستفیض الرحیم، تسکین احمد، شریف الاسلام، شمیم حسین، شہدالسلام، یاسر علی اور اکبر علی شامل ہیں۔

Mushfiqur Rahim has been dropped for the first time since 2008 in a shake-up of the Bangladesh T20I side for their three-match series against Pakistan.

Shakib Al Hasan remains out with a hamstring injury.

