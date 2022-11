آسٹریلوی کھلاڑی نے بھی آئی پی ایل کھیلنے سے معذرت کرلی

سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن)29 سالہ آسٹریلوی ٹیسٹ کپتان پیٹ کمنز نے اپنے آرام کیلئے انڈین لیگ کو نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ ایشز اور 50 اوور کے ہونے والے ورلڈ کپ سے پہلے خود کو ریسٹ دینا چاہتے ہیں، پیٹ کمنز نے ون ڈے میچوں میں بھی آسٹریلوی کپتانی سنبھال لی ہے۔

انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ انٹرنیشنل شیڈول میں آئندہ 12 ماہ میں بہت زیادہ ٹیسٹ اور ون ڈے میچ ہیں، تاہم میں ایشز اور ورلڈ کپ سے قبل کچھ آرام کروں گا۔بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق نومبر میں آسٹریلیا ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلے گا۔ ایشز سے قبل جولائی میں اسے انڈیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف بھی سیریز کھیلنی ہے۔واضح رہے 50 اوورز میچز کا ورلڈ کپ 2023 میں کھیلا جانا ہے۔

I’ve made the difficult decision to miss next years IPL. The international schedule is packed with Tests and ODI’s for the next 12 months, so will take some rest ahead of an Ashes series and World Cup. pic.twitter.com/Iu0dF73zOW