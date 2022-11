سوتی ہوئی خاتون کے منہ میں 4 فٹ لمبا سانپ گھس گیا، ویڈیو سامنے آگئی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک)سوتے وقت منہ کے اندر سانپ کے داخل ہو جانے کا سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آ جائے لیکن آپ کو یہ سن کر سخت وحشت ہو گی کہ ایسا حقیقت میں ایک خاتون کے ساتھ پیش آچکا ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق ٹوئٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس میں ڈاکٹر اس خاتون کے منہ سے 4فٹ لمبا سانپ نکال رہے ہوتے ہیں۔

ٹوئٹر ہینڈل ’@FascinateFlix‘پر پوسٹ کی گئی اس ویڈیو کے کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ’’ڈاکٹر خاتون کے منہ سے 4فٹ لمبا سانپ نکال رہے ہیں جو سوتے میں خاتون کے منہ میں داخل ہو گیا تھا۔‘‘ویڈیو کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ خوفناک واقعہ کس ملک کا ہے۔

ٹوئٹر پر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جسے اب تک 16لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ذیلی ٹویٹس میں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سانپ نہیں بلکہ ورم ہے جو خاتون کے منہ سے نکالا جا رہا ہے، تاہم بہت سوں کا کہنا ہے کہ یہ سانپ ہی ہے، کیونکہ ورم اتنے بڑے سائز کا نہیں ہوسکتا۔

Medics pull 4ft snake from woman’s mouth after it slithered down there while she slept. pic.twitter.com/oHaJShZT3R