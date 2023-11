مسابا گپتا نے والدین پر طنزیہ ہنسنے پر رمیز راجہ کوآڑے ہاتھوں لے لیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارت کی معروف ڈیزائنراور اداکارہ مسابا گپتا نے سابق کرکٹر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین رمیز راجہ کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے اپنے والدین کے بغیر شادی کے رشتے کے حوالے سے بات کرنے پر رمیز راجہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

آج نیوز کے مطابق مسابا گپتا ویسٹ انڈیز کے لیجنڈری کرکٹر ویوین الیگزینڈر رچرڈز اور بھارتی اداکارہ نینا گپتا کی اولاد ہیں اور ان کے والدین نے کبھی شادی نہیں کی تھی۔ایک وائرل ویڈیو میں اپنے والدین کو نشانہ بناتے ہوئے نسل پرستانہ مذاق پر ہنستے ہوئے دیکھے جانے کے بعد رمیز راجہ کے خلاف ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔

حالیہ دنوں پاکستان کے ایک نجی ٹی وی پروگرام کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دو کامیڈین بات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک خاتون ووین رچرڈ اور نینا گپتا کا ذکر کہتی ہیں۔ خاتون نے ووین رچرڈ کی رنگت پر شرمناک تبصرہ کرتے ہوئے کہاکہ جو لڑکیاں خود کو کہتی ہیں ملکہ عالیہ، انہیں لے جاتا ہے کالیہ۔

اپنی پوسٹ میں مسابا نے رمیز راجا کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے وقار کے خلاف تھا۔انہوں نے کہا رمیز راجہ جس بات پر ہنس رہے ہیں دنیا اس پر ہنسا پہلے ہی بند کرچکی ہے۔مسابا نے کہا کہ ان کے والد، والدہ اور وہ خود سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔

Holy Hell ladies and gentlemen. Look at the kind of discourse in a Pakistani news channel about Vivian Richards and Neena Gupta And this clown Ramiz Raja @iramizraja is shamelessly laughing like an idiot over this pic.twitter.com/45aBz5rje4

انہوں نے رمیز راجا سے مستقبل میں قدم رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ’ان کے والد ، ان کی والدہ اور وہ غیر حساس تبصروں کے باوجود ثابت قدم ہیں۔

Dear Ramiz Raja ( sir ) grace is a quality few have. My father,mother and I have it in spades. You have none. Sickening to see you laugh on national TV in Pakistan at something the world stopped laughing at about 30 years back.Step into the future. All 3 of us are here with our…