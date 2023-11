روبینہ دلیک نے دھمکی دینے والوں کے سکرین شاٹ شیئر کردیے

ممبئی (آئی این پی) بھارتی اداکارہ و بگ باس 14 کی فاتح روبینہ دلیک نے ہندو مخالف ٹوئٹ کرنے کا الزام لگانے اور دھمکی دینے والوں پر طنز کے تیر چلادیے۔بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق 34 سالہ اداکارہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر دھمکی دینے اور دیوالی پر ہندو مخالف پوسٹ کا طعنہ دینے والوں کے اسکرین شاٹس شیئر کردیے۔

انٹرنیٹ صارفین کی ایک بڑی تعداد نے روبینہ دلیک کو تنقید کا نشانہ بنایا اور دیوالی کے موقع پر کی گئی ان کی پوسٹ کو ہندو مخالف قرار دیا۔اداکارہ نے نام کے ساتھ دھمکی آمیز پیغامات سوشل میڈیا پر شیئر کرکے الزام لگانے والوں کی طبیعت ٹھیک کردی۔ انہوں نے دیوالی پر ہندو مخالف پیغام کا الزام لگانے والوں سے استفسار کیا کہ کیا آپ واقعی بے دماغ ہیں؟

Anti Hindu ??? Are you guys SERIOUSLY OUT OF YOUR MIND 🙄 pic.twitter.com/5Rqp9cHiRh