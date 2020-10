انفینکس زیرو8موبائل مارکیٹ میں فروخت کیلئے دستیاب انفینکس زیرو8موبائل مارکیٹ میں فروخت کیلئے دستیاب

لاہور(پ ر)پاکستان کے صف اوّل کے برانڈInfinix کی جانب سے برانڈ ایمبیسڈر نامور گلوکار عاطف اسلم کے ہمراہ سال کی فلیگ شپ سیریز Infinix Zero 8 کا اجراء کردیا گیاہے۔ رات کے حسن کی منظر کشی کرنے کی لاجواب خوبی سے آراستہ 64MP Quad میں دنیا کا پہلا48MP highest resolution dual فرنٹ کیمرہ اور سپر پاورفل اسپیڈ کا لطف دینے والا MediaTek Helio G90T chipset نصب ہے۔Zero 8دومختلف انداز Zero 8 اور Zero 8i پر مشتمل ہے جو 34,999روپے کی تعارفی قیمت میں Daraz پر اور ملک بھر کے اسٹورز پر فروخت کیلئے دستیاب ہے۔Zero 8 کو خصوصی طور پراعلیٰ حیثیت کے حامل افراد کیلئے تیار کیا گیا ہے جن کو طاقتور MediaTek Helio G90T chipset، 128 GB ROM اور 8 GB RAMکے باعث سپر فاسٹ اسپیڈ کا لطف حاصل ہوگا۔ ڈیوائس کی دیگر خصوصیات میں 6.85-inch FHD+ ڈسپلے مع 90Hz refresh rate اورجدید ترین پنچ ہول ڈیزائن شامل ہے۔فون Android 10 پر 4,500mAh batteryکے ساتھ کام کرتا ہے جس کو33W fast charging. کی سپورٹ حاصل ہے۔" ہمیں پاکستان میں Infinix Zero 8متعارف کروانے پر فخرہے جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ صارفین اعلیٰ ترین ڈیوائس سے بہت لطف اندوز ہوں گے جوخاص طور پرنوجوان نسل کو تیز رفتار لائف اسٹائل کے ساتھ ہم آہنگ رکھے گا"یہ بات Infinix پاکستان کے CEO جو ہو (Joe Hu)نے کہی۔ انہوں نے مزید کہا،"ہمیں یقین ہے کہ Zero 8،Infinix کے وسیع پورٹ فولیو میں ایک قابل قدر اضافہ ہوگا۔

"کیمرے کے شعبہ میں Infinix Zero 8کی پچھلی طرف 64-megapixel پرائمری کیمرہ ہے جس کو EISپائیدار ی بخشتا ہے اور 4K Video ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ 960fps کی رفتار سےslo-mo 720p ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہے۔پشت پر نصبquad-camera سیٹ اپ میں 8MP الٹرا وائیڈ کیمرہ اور میکرو اور کم روشنی میں فوٹو گرافی کیلئے2MP کیمروں کی جوڑی موجودہے۔Infinix Zero 8میں 48MP پرائمری کیمرہ اورسامنے 8MPاکیمرہ آپ کو ا لٹرا وائیڈ اینگل کی تصویر کھینچنے کی سہولت دیتا ہے۔ Zero 8 آپ کوتین دلکش رنگوں بلیک ڈائمنڈ، سلور ڈائمنڈ ار گرین ڈائمنڈ میں ملے گا۔