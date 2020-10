اپوزیشن کا جلسہ لیکن موٹرویز کی کیا صورتحال ہے؟ سوشل میڈیا پر ہنگامہ

لاہور (ویب ڈیسک) اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ کی جانب سے آج (جمعہ) گوجرانوالہ میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا، ضلعی حکومت کی جانب سے پی ڈی ایم کو جلسے کے انعقاد کیلئے مشروط اجازت دیدی گئی، جلسے سے پی،جلسہ سے جمعیت علماء سلام(ف)کے سربراہ مولانا فضل الرحمن،پیپلزپارٹی کے چیئر مین بلاول بھٹوزرداری،مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز،مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے سربراہ ساجد میر،عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما امیر حیدر خان ہوتی اور میاں افتخاراحمدخطابات کریں گے۔مولانا فضل الرحمن جامعہ اشرفیہ فیروز پورروڈ،مریم نواز جاتی امراء سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد قافلوں کی صورت میں گوجرانوالہ کے لئے روانہ ہونگے۔عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری امیر بہاد ر خان ہوتی کی قیادت میں جلوس جوڑے پل نزد ائرپورٹ سے نکلے گا جو گوجرانوالہ تک پہنچے گا لیکن ا س موقع پر موٹرویز پر سفر کرنیوالے عام شہری بھی مشکل میں پھنس گئے۔

شبیر نے موٹروے پرمختلف مقامات میں ٹریفک جام کی تصاویر شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ" پی ڈی ایم کا احتجاج ، موٹروے پر مختلف مقامات ، اسلام آباد اور رشکئی انٹرچینج کو گوجرانوالہ کی طرف جانیوالے لوگوں کو روکنے کے لیے بند کردیا گیا۔

#PDM Protest: #Motorway interchanges on different spots including #Islamabad & #Rashakai are closed to stop the large movement towards #Gujranwala. #ProtestNation #Pakistan #PDMJalsa pic.twitter.com/idazrSvWMr