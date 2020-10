کڈنی ٹرانسپلانٹ، سینئر صحافی رئووف کلاسرا کی خاتون کی مدد کی اپیل پر حکومت متحرک، وزیراعلیٰ پنجاب نے حکم دیدیا

لاہور (ویب ڈیسک) گردوں کی جان لیوا بیماری میں مبتلا خاتون کی سنی گئی، سینئر صحافی کی اپیل پر وزیر اعلی عثمان بزدار نے مفت علاج کیلئے ہدایات جاری کردی ، خاتون کا جتنا جلد ممکن ہوسکے، پی کے ایل آئی ہسپتال منتقل کردیا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی روئوف کلاسرا نے ایک روز قبل ایک مریضہ کی روداد ٹویٹ کو جس کے گردے فیل ہو چکے ہیں اور اپیل کی اس کی مدد کی جائے، یہ ہنگامی بنیادوں پر ضروری ہے ، جلد از جلد ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے ۔

کلاسرا نے جو ٹوئیٹ شیئر کی ، اس کے مطابق اگر وہ آج زندہ بچ گئی ، معمول کے ڈائلسز کے دوران اسے دل کا دورہ پڑا اور اب کارڈیالوجی آئی سی یو میں زندگی موت کی جنگ لڑرہی ہے ، اگر وہ زندگی سے اور ایک بچہ اپنی ماں سے ہاتھ دھو بیٹھا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ بھی صرف اس وجہ سے اس کی ٹرانسپلانٹ کی ابھی باری نہیں آئی ۔

رئووف کلاسرا کی ٹوئیٹ کے بعد وزیراعلیٰ کے ترجمان برائے ڈیجیٹل میڈیا اظہر مشوانی نے بتایا کہ وزیراعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اور پی کے ایل آئی نے مریضہ سے رابطہ کرلیا ہے اور دل کے علاج کے لیے پرائیویٹ ہسپتال میں ان کو داخل کرادیا گیا اور ان کی حالت بہتر ہوتے ہی پی کے ایل آئی میں منتقل کردیا جائے گا، خاتون کا بالکل مفت علاج معالجہ ہوگا۔

As per the directions of CM Punjab @UsmanAKBuzdar, Health Department & PKLI contacted the patient today

She is admitted in a private hospital for cardiac treatment, and will be shifted to PKLI as soon as she is stabilised. She will be provided 100% free treatment. @KlasraRauf https://t.co/WkvtxTmITg