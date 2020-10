جیل میں بیٹھے شہباز شریف نے مریم نواز کے لیے کیا چیز بھیج دی ؟مریم نواز نے خود بتا دیا 

گوجرانوالہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )گوجرانوالہ میں پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ کے جلسے کی تیاریاں مکمل ہیں اور مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز شریف کا قافلہ جلسے میں شرکت کے لیے گوجرانوالہ کی جنا ح گراﺅنڈ کی جانب رواں دواں ہے ۔دوسری جانب مریم نواز کے چچا شہباز شریف اور کزن حمزہ شہباز جیل میں موجود ہیں ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرمریم نواز نے بتا یاشہباز شریف اور میرے بھائی حمزہ شہباز نے اپنی ذاتی سیکیورٹی اور گاڑیاں بھیجی ہیں ،جیل میں بیٹھے بھی میری فکر ہے ،انشااللہ آپ جلد ہمارے ساتھ ہونگے ۔

Shahbaz Sharif and Hamza my brother sent their personal security and cars for me. Jail main baithay bhi meri fikar. May you be back with us soonest Insha’Allah.