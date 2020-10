پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ،راہول گاندھی نے پاکستانی کامیابی تسلیم کرلی 

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کے رہنما راہول گاندھی نے حکمران جماعت بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف پاکستان اور افغانستان نے بھی بھارت سے بہتر اقدامات کیے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر راہول گاندھی نے آئی ایم ایف کی جانب سے کئی ممالک کی جی ڈی پی سے متعلق جاری کیے گئے گراف کی تصویرشیئر کی اور ساتھ لکھا یہ بی جے پی حکومت کی ایک اور ٹھوس کامیابی ہے، پاکستان اور افغانستان نے بھی کورونا وائرس بحران کو بھارت سے بہتر طور پر سنبھالا ہے۔

گراف کے مطابق بھارت کی معیشت کے 10.3 فیصد تک سکڑنے کا امکان ہے جو خطے کے دیگر ممالک چین، بھوٹان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، میانمار، نیپال اور افغانستان سب سے زیادہ ہے۔

Another solid achievement by the BJP government.

Even Pakistan and Afghanistan handled Covid better than India. pic.twitter.com/C2kILrvWUG