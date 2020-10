”میں صحافی نہیں ہوں “ مریم نواز کی گاڑی سے تصویر وائرل ہونے کے بعد ابصار عالم کا موقف بھی آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق چیئر مین پیمرا ابصار عالم نے مریم نواز کے ساتھ ایک تصویر سامنے آنے کے بعد لفافہ صحافی کا الزام لگنے پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہاہے کہ وہ5سال پہلے میڈ یا کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ابصار عالم نے ایک تصویر شیئر کی جس میں گوجرانوالہ کی طرف جاتی ہو ئی مریم نواز کی گاڑی میں محمد زبیر اور کیپٹن صفدر کے ساتھ وہ بھی موجود ہیں۔

اس تصویر کو دیکھ کر سوشل میڈ یا صارفین نے ان پر لفافہ صحافی کا الزام لگا یا تو جواب میں انہوں نے کہامیں نے 27سال کے بہترین کیر ئیر کے بعد پانچ سال پہلے صحافت چھوڑ دی تھی۔میں اپنے آپ کو اس میڈ یا میں روک نہیں پا یا جو اپنی آزادی کھو بیٹھا ہے ،میرا دل پاکستان اور ایماندار میڈ یا کے لیے دھڑکتا ہے ،کوئی اس تعلق کو نہیں توڑ سکتا ۔

ان کا کہنا تھا کہ اپنے خواب کی تعبیر کرنے اور اپنی خواہش پر چلنے کے لیے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے اور مجھے اس پر فخر ہے ،مجھے خوشحال ملک ،آئین اور سویلین بالادستی کے اپنے خواب کے پیچھے چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا ۔

To follow my heart and pursue my choices I have paid heavily and dearly. And I am proud of that. Nothing can stop me from pursuing my dreams about a prosperous motherland, and Constitutional and civilian supremacy. NOTHING.

NO POWER ON EARTH !! https://t.co/uRr9cd6mq9