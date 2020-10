نوجوان نے مریم نواز کی گاڑی کو خون و خون کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کی گاڑی کو ایک نوجوان نے خون و خون کردیا۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے بکروں کا صدقہ دیا تھا۔

مریم نواز نے ایک نوجوان کی تصویر ٹوئٹر پر شیئر کی، اس نوجوان کے کپڑے خون سے لال تھے اور یہ مریم نواز کی گاڑی کے آگے ناچ رہا تھا۔

This guy got on top of the bonnet of my car & sacrificed two goats (sadaqa) right there! ???? pic.twitter.com/5eTafDyCtz

مریم نواز نے بتایا کہ اس نوجوان نے میری گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر اپنی گود میں بکروں کا صدقہ دیا ہے۔ انہوں نے خون آلود تصویر شیئر کرنے پر معذرت بھی کی اور کہا کہ انہوں نے یہ تصویر اس لیے شیئر کی ہے کہ کیونکہ یہ ضروری تھا۔

The guy who sacrificed goats in his lap atop the bonnet of my car. My apologies for the graphic picture but this is so telling. pic.twitter.com/fhjDgasG1A