زبان اور آنکھیں باہر ، ویرات کوہلی کی رسیوں سے بندھے وائرل تصویر کے پیچھے چھپی حقیقت سامنے آگئی

ابو ظہبی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کی کرسی پر رسیوں سے بندھے کی تصویر جس میں ان کی زبان باہر اور آنکھوں میں بے بسی نظر آرہی ہے ، کی حقیقت سامنے آگئی ہے ۔

ویرات کوہلی کو جبراً نہیں باندھا گیا بلکہ انہوں نے بائیو سکیور ببل کی سختیوں کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے ، شیئر کی جانے والی تصویر میں ویرات کوہلی کو کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے باندھا گیا ہے ، انکی زبان باہر نکل رہی ہے جبکہ آنکھوں میں بے بسی ہے ۔

This is what playing in bubbles feels like. pic.twitter.com/e1rEf0pCEh