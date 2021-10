ٹی20ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرے سے قبل ویرات کوہلی کا بڑے مقابلے سے متعلق بیان سامنے آگیا 

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی نے کہا ہے کہ پاک بھارت ٹاکرے کو ایک عام میچ کے طور پر دیکھتا ہوں ۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے ذاتی تجربے سے بتا سکتاہوں کہ میں پاک بھارت ٹاکرے کو کسی بھی دوسرے میچ کی طرح ہی سمجھتا ہوں ۔ان کا کہنا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس مقابلے کو ضرورت سے زیادہ مشہور کیا جاتا ہے تاکہ ٹکٹ کی طلب میں اضافہ ہو سکے ۔

واضح رہے کہ ٹی 20ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیا ن 24اکتوبر کو میچ ہو گا ۔

Virat Kohli "I can tell you from a personal experience that I have always approached this game as just another game of cricket. I know there is a lot of hype created around this game, more so to do with ticket sales and the demand for those tickets" #INDvPAK #T20WorldCup