بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن)نگران وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ دو روزہ دورہ چین پربیجنگ پہنچ گئے،وہ 17 اور 18 اکتوبر کو منعقد ہونے والے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق بیجنگ ایئرپورٹ پر چین کے وزیرِ سائنس و ٹیکنالوجی وانگ ژوگانگ، پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ ژائیڈونگ، پاکستانی سفیر معین الحق اور چین و پاکستان کے اعلیٰ سفارتی اہلکاروں نے نگران وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیرِ اعظم 17 اور 18 اکتوبر کو منعقد ہونے والے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کریں گے۔ وزیرِ اعظم سی پیک کے تحت دس برسوں میں ہونے والی ترقیاتی کامیابیوں، مستقبل کے اہداف اور کلیدی منصوبے پر پاکستان کے بھرپور تعاون کا اعادہ کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ بی آر ایف کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے علاوہ 18 اکتوبر کو عالمی معیشت پر منعقدہ اعلیٰ سطح کےفورم سے خطاب کریں گے۔

روزنامہ پاکستان کا واٹس ایپ چینل جوائن کرنے کیلئے یہاں کلک کریں۔

اس کے علاوہ نگران وزیرِ اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ سے دوطرفہ ملاقات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ چینی قیادت اور فورم میں شریک دیگر ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقات ہوگی۔وزیرِ اعظم پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے چین میں کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ سنکیانگ اور پاکستان کے عوام کے مابین تعلقات اور کاروبار و سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے وزیرِ اعظم ارمچی کا دورہ کریں گے اور مقامی عمائدین و کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ نگران وزیراعظم کی اس دوران روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن اور سری لنکن صدر سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔

Caretaker Prime Minister arrives in China to attend 3rd Belt and Road Forum.



Prime Minister Anwaar-ul-Haq Kakar has arrived in China to participate in the ‘3rd Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation.’ He was received by Chinese Minister of Science & Technology,… pic.twitter.com/YYM1DdAsxV