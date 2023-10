پاکستانی کرکٹ ٹیم پر تنقید کرنے پر فاطمہ بھٹو نے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لے لیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی کرکٹ ٹیم پر تنقید کرنے پر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی اور ادیب فاطمہ بھٹو نے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لے لیا ۔

فاطمہ بھٹو کا کہنا ہے کہ ’اگر 7 دن میں 724 بچوں کو قتل کرنے والی نسل کش ریاست کی طرف سے عوامی طور پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تو ہم آخر وقت تک کرکٹ میچوں میں ہارنے پر خوش ہیں‘۔

Happy to lose cricket games till the end of time if the alternative is being publicly cheered by a genocidal state that murdered 724 children in 7 days. https://t.co/7QOrTI1sFQ