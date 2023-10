شاہد آفریدی کی بہن شدید علیل، مداحوں سے دعا کی اپیل

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی ٹیم کے سابق کپتان اور سٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی کی بہن کی حالت تشویشناک ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شاہد آفریدی نے بتایا کہ انکی بہن اس وقت اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ان کا کہنا تھا کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اُس کو جلد شفا دے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔شاہد آفریدی نے اپنی بہن کیلئے لکھا کہ میری پیاری تم مضبوط رہو، میں جلد تمہارے پاس آنے کے لئے واپسی کا سفر کر رہا ہوں۔ شاہد آفریدی کے مداحوں نے انکی بہن کی جلد صحتیابی کیلئے دعاؤں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

I am travelling back to see you soon my love stay strong



My sister is fighting for her life right now, I request you to make Duas for her health, will mean a lot. May Allah give her speedy recovery and a long healthy life Ya Rabb pic.twitter.com/CqvqNLCIEF