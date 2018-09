نئی دہلی، پولیس اہلکار کے بیٹے کا لڑکی پر تشدد

نئی دہلی (صباح نیوز)بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ایک پولیس اہلکار کے بیٹے نے دادا گیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نجی دفتر میں ایک لڑکی کوبدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔

غیرملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس آفیسر اشوک سنگھ تومار کے بیٹے ملزم روہیت تومار نے لڑکی کے بال پکڑے، اسے تھپڑ مارے، لاتیں ماریں، زمین پر پٹخا، برا بھلا کہا، اس دوران ملزم کا دوست اس تمام واقعہ کی ویڈیو بناتا رہا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس ایکشن میں آئی جس نے ملزم کو گرفتار کر لیا،بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ۔

ویڈیو دیکھیں:

Just shows how what type of upbringing this young man had ! Son of a #delhipolice personnel thrashes a young girl ! @HMOIndia asks @CPDelhi to conduct enquiry about this ! pic.twitter.com/rv1rWEUWUF