کرکٹر حسن علی ،شاداب خان اور شعیب ملک کے بعد محمد عامربھی ہیرسٹائل کے میدان میں آگئے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایشیا کپ کے لئے حسن علی، شاداب خان اور شعیب ملک کے بعد کرکٹر محمد عامر نے بھی نیا ہیئر سٹائل بنوالیا۔

تفصیلات کے مطابق ایشیا کپ میں حریفوں سے مقابلے سے قبل قومی کھلاڑیوں کے درمیان سجنے سنوارنے کا مقابلہ ہے، کرکٹرز بیگمات کی فرمائشیں پوری کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔وہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر فاسٹ باولر محمد عامر بھی نئے انداز میں سامنے آگئے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر کے لکھا کہ شعیب اور ثانیہ کی گفتگو نے میری بیگم کو بھی آ ئیڈیا دے دیا۔ کہتے ہیں بیگم جو کہے وہی صحیح ہوتا ہے۔واضح رہے کہ سینئر بیٹسمین شعیب ملک نے اہلیہ کی فرمائش پر نیا انداز اپنایا تھا۔ جبکہ فاسٹ بولر حسن علی اور شاداب خان بھی نئے ہیئر سٹائل بنواچکے ہیں۔

ویڈیو دیکھیں:

@realshoaibmalik @MirzaSania aap dono ki guftagu ne humari begum ko bhi de diya yeh idea :). My new outswinger look to UK with love. And yes Begum jo bole woh hi hamesha right #breakthebeard #heatison #asiacup #summerlook #breaktheboundaries pic.twitter.com/8RIX7CKq86