کیا واقعی صبا قمر کلبھوشن یادیو پر بننے والی فلم میں کام کررہی ہیں؟

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر یہ افواہیں زیر گردش ہیں کہ پاکستان میں دہشتگردی کی کارروائیوں میں ملوث بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی زندگی پر فلم بننے جارہی ہے جس میں اداکارہ صبا قمر بھی نظر آئیں گی ۔ اس قسم کی افواہیں سامنے آنے کے بعد اداکارہ صبا قمر نے ایسی خبروں کی تردید کردی ہے۔

اداکارہ صبا قمر نے کہا کہ ’یہ بہت ہی پر مزاح بات ہے کہ میں ایک ایسی فلم سائن کرچکی ہوں جس کے بارے میں مجھے خود بھی کچھ نہیں پتا، ایمانداری کی بات ہے کہ اگر میں کوئی فلم کروں گی تو خود ہی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتادوں گی کیونکہ میں اسی لیے سوشل میڈیا استعمال کرتی ہوں، میں اس وقت صرف ’ کملی‘ میں کام کر رہی ہوں اس لیے ریٹنگ کیلئے جھوٹی خبریں پھیلانا بند کریں۔‘

It’s always so funny to know that behind my back I have signed another film that even I am not aware of! ????

Honestly If i do a film I will tell all of you myself that’s what i am here for. I am only doing Kamli for now, so stop posting fake news for the sake of ratings only! ???????? pic.twitter.com/JzRtCGUuFc