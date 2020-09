اب کے جشنِ عید بھی مجھ کو قرینے سے لگا| افتخارنسیم | اب کے جشنِ عید بھی مجھ کو قرینے سے لگا| افتخارنسیم |

اب کے جشنِ عید بھی مجھ کو قرینے سے لگا

جس گھڑی وہ شخص آکر میرے سینے سے لگا

سالِ نو ، تیری جدائی اور غمِ قتلِ حسینؑ

روگ یہ کیسا محرم کے مہینے سے لگا

پھول سے چہرے سجا لے یاد کے گلدان میں

گھر کی دیوار پہ تصویر قرینے سے لگا

ہجرتوں کا دور ہم پر ختم ہوتا ہی نہیں

اک مدینہ اور بھی آگے مدینے سے لگا

جیسے رکھ دی ہو کسی نے تپتے لوہے پر زباں

زندگی کا زہر کچھ ایسے ہی پینے سے لگا

جنگ کا اعلان بھی کرتا گیا میرا عدو

وہ گلے سے بھی لگا تو کیسے کینے سے لگا

میں نے کیا گرداب میں اس کوپکارا تھا نسیم

اک کنارہ آکے خود میرے سفینے سے لگا

شاعر: افتخار نسیم

(رسالہ"سب رس"افتخار نسیم نمبرسے انتخاب، شمارہ نمبر 1992،11)

Ab K Jashn-e- Eid Bhi Mujh Ko Qareenay Say Laga

Jiss Gharri Wo Shakhs Aa Kar Meray Seenay Say Laga

Saal -e- Nao , Teri Judaai Aor Gham -e- Qatl-e- HUSSAIN

Rog Yeh Kaisa Muharram K Maheenay Say Laga

Phool Say Chehray Sajaa Lay Yaad K Guldaan Men

Ghar Ki Dewaar Par Tasveer Qareenay Say Laga

Hijraton Ka Daor Ham Par Khatm Hota Hi Nahen

Ik Madeena Aor Bhi Aagay Madeenay Say Laga

Jaisay Rakh Di Ho Kisi Nay Taptay Lohay Par Zubaan

Zindagi Ka Zehr Kuch Aisay Hi Peenay Say Laga

Jang Ka Ailaan Bhi Karta Gaya Mera Udu

Wo Galay Say Bhi Laga To Kaisay Keenay Say Laga

https://dailypakistan.com.pk/16-Sep-2020/1184571

Main Kaya Gardaab Men Uss Ko Puakaara Tha NASEEM

Ik Kinaara Aa K Khud Meray Safeenay Say Laga

Poet:Iftikhar Naseem