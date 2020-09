جگنو نام ہے | افتخارنسیم | جگنو نام ہے | افتخارنسیم |

جگنو نام ہے

جگنو!

یہ کبھی نہ سوچنا

کہ جب تم ان دیکھے سفر پہ روانہ ہوئے تھے

میں تمہیں خدا حافظ کہنے نہیں آیا تھا

میں نے تمہیں ہسپتال میں کب چھوڑا تھا

میں تو تمہیں ویسے ہی اپنے سینے سے

لگائے دفتر آ گیا تھا

دنیا سے جنگ لڑنے کے لیے

جس میں تم ہمیشہ میری ڈھال بنے ہو

جب بھی میں اپنے دشمنوں سے شکست خوردہ ہو کر

اپنے زخموں کی تکلیف پہ کراہتا تھا

تم اسی وقت میرے پاس آ کر

اپنی نرن اور گرم کھال سے

ان پہ مرہم کا پھاہا رکھ دیتے تھے

تم اپنی معصوم آنکھوں سے میری طرف دیکھتے تھے

تو مجھے اپنی خفیہ اورخضہ توانائیوں پر

یقین آنے لگتا تھا

تمہاری شرارتیں مجھے

تمہارے ساتھ کھیلنے پہ مجبور کر دیتیں

اور میں خود ترحمی کے جال سے باہر آتا

جگنو!

تم میری زندگی میں جب سے آئے ہو

مجھے انسانوں پر دوبارہ یقین

آنے لگا ہے

مجھے امن کے خواب پھر سے دکھائی سینے لگے ہیں

مجھے علم تھا کہ تم ایک فرشتہ ہو

تم ایک دن واپس چلے جاؤ گے

لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا

کہ وہ دن

اتنی جلدی آ جائے گا

شاعر: افتخار نسیم

(رسالہ"سب رس"افتخار نسیم نمبرسے انتخاب، شمارہ نمبر 1992،11)

Nugnu K Naam

Jugnu

Yeh Kabhi Na Sochna

Keh Jab Tum An Dekhay Safar Pe Rawaana Huay Thay

Main Tumhen Khuda Hafiz Kehnay Nahen Aaya Tha

Main Nay Tumhen Haspataal Men Kab Chorra Tha

Main To Tumhen Wesay Hi Apnay Seenay Say

Lagaaey Daftar Aa Gaya Tha

Dunya Say Jang Larrnay K Liay

Jiss Men Tum Hamesha Meri Dhaal Banay Ho

Jab Bhi Main Apnay Dushman Say Shikast Khorda Ho Kar

Apnay Zakhmon Ki Takleef Say Karaahta Tha

Tum Usi Waqt Meray Paas Aa Kar

Apni Narm Aor Garm Khaal Say

Un Par Marham Ka Phaaha Rakh Detay Thay

Tum Apni Masoom Aankhon Say Meri Taraff Dekhtay Thay

To Mujhay Apni Khufiya Aor Khassa Tawanaaion Par

Yaqeen Aanay Lagta

Tumhaari Sharaarten Mujhay

Tumhaaray Saath Khailnay Par Majboor Kar Deten

Aor Main Khud Tarahmi K Jaal Say Baahar Nikal Aata

Jugnu

Tum Meri Zindagi Men Jab Say Aaey Ho

Mujhay Inssano Par Dobaara Yaqeen

Aanau Laga Hay

Mujhay Amn K Khaab Phir Say Dikhaai Denay Lagay Hen

Mujhay Elm Tha Keh Tum Aik Farishta Ho

Tum Aik Din Waapas Chalay Jaao Gay

Lekin Mujhay Yeh Elm Nahen Tha

Keh Wo Din

Itni Jaldi Aa Jaaey Ga

Poet: Iftihar Naseem