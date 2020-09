اسلام آباد میں 6 ماہ سے ایک سال کا بچہ کتنے روپے میں کرائے پر مل جاتا ہے؟ رؤف کلاسرا کا دل دہلا دینے والا انکشاف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی و تجزیہ کار رؤف کلاسرا نے انکشاف کیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 6 ماہ سے ایک سال کا بچہ ہزار روپے دیہاڑی میں کرائے پر مل جاتا ہے۔

نجی ٹی وی پبلک نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رؤف کلاسرا نے کہا کہ اسلام آباد میں بھکاری مافیا بہت مضبوط ہوچکا ہے۔ بھکاری مافیا والدین سے 6 ماہ سے ایک سال کا بچہ 8 گھنٹوں تک کیلئے کرائے پر حاصل کرتا ہے، اس بچے کو دکھا کر بھیک مانگی جاتی ہے۔

رؤف کلاسرا کے مطابق بچے کا 8 گھنٹے کا کرایہ ایک ہزار روپے ادا کیا جاتا ہے، بعض اوقات کچھ بھکاری ایسے بچوں کو اغوا بھی کرلیتے ہیں۔

Thanks @KlasraRauf shb for your appreciation.

We don’t have any personal agenda, Reporting of happening is our job description and we will continue with this InshaAllah.

Professional dishonesty is not an option pic.twitter.com/ErfyfFseAM

— Noorulamin Danish (@Noorulamin000) September 16, 2020