لڑکی کو ہراساں ہوتے دیکھ کر اجنبی لڑکے نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگادی، پھر کیا ہوا؟ جان کر ہر پاکستانی ایسا ہی کرنے لگ جائے

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) گزشتہ دنوں اسلام آباد میں کچھ اوباش ایک لڑکی کو ہراساں کر رہے تھے کہ وہاں موجود ایک اور لڑکی نے یہ واقعہ اپنے بھائی کو بتایا اور اس کے بھائی نے ذمہ دار شہری ہونے کا ایسا ثبوت دیا کہ جان کر ہر پاکستانی اس طرز عمل کو اپنا لے۔

this woman was harrassed in f7 @dcislamabad @hamzashafqaat @ICT_Police pic.twitter.com/il5v5X2d2F

— bokhari (@Abdullahbokh96) September 14, 2020