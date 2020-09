آرمی چیف گجرانوالہ پہنچ گئے، آپریشنل تیاریوں کا جائزہ اور سکل ٹریننگ کمپلیکس کا افتتاح

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گوجرانوالہ کا دورہ کیا ہے ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کمانڈ فارمیشنز کی جانب سے آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے گوجرانوالہ میں براق کم بیٹ سکل ٹریننگ کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ کمپلیکس کا مقصد فوج میں شامل میکانائزڈیلی منٹس عملہ کی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔آرمی چیف نے سٹرائیک فارمیشنز کی ٹریننگ کا معائنہ بھی کیا ۔ فارمیشنز میں فارورڈ، آرٹلری ، انجینئرز ، میکانائزڈ انفنٹری نے آپریشنل مظاہرہ کیا۔اس موقع پر کورکمانڈرمنگلالیفٹیننٹ جنرل شاہین اورکورکمانڈرگوجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیربھی موجودتھے۔

#COAS visited Gujranwala today. COAS was briefed about operational, training and administrative matters of the Central Command Formations. Later, COAS inaugurated Burraq Combat Skills Training Complex (BCSTC) aimed at enhancing mechanized elements’ crew proficiency in (1/3) pic.twitter.com/Qta1ICpPIo

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) September 16, 2020