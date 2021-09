سیلفی بنانے کا جنون اور ہم! سیلفی بنانے کا جنون اور ہم!

سیمینا ر ہال لوگوں سے کھچاکھچ بھرا ہوا تھا لوگ بڑے انہماک سے باربرا اولکے کے منتظر تھے کہ وہ کب سٹیج پر آئے اور "یہ سیکھنا کہ کیسے سیکھاجاتاہے" کے موضوع پر گفتگو کرے۔ یہ پاکستان کی مہنگی ترین یونیورسٹی کا ہال تھا اور سننے والوں میں اساتذہ سے لے کر طلباء مختلف رنگوں کے کپڑوں میں ملبوس سیلفیاں بنا رہے تھے اور سامنے ا سٹیج کے قریب ایک خاتون ملٹی میڈیا کو سیٹ کرنے کے لیے ہدایات دے رہی تھی۔ لوگوں کا مکمل طور پر سج دھج کر آنا اور سیلفیاں بنانا مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ ہمارا تعلق ضرور کسی ترقی یافتہ ملک سے ہے۔ اسٹیج پر جو عورت چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے رہی تھی،کچھ دیر بعد وہی خاتون بار برااوکلے اسٹیج کی طرف آتی ہے اور لوگ اُس کا تالیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اُس کا موضوع Learning: How to learn تھا باربرا کا تعلق امریکہ سے ہے۔ وہ ایک پروفیسر کی حیثیت سے اوک لینڈ یونیورسٹی میں مختلف مضامین میں تحقیق کا کام کر رہی ہے اور اُس کی ایک کتاب بہت مشہور ہے جو پوری دنیا میں سیکھنے کے لیے حوالہ مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب "A Mind for Numbers" اُس نے تب لکھی جب اُس نے امریکن آرمی میں شمولیت اختیار کی اور وہاں انجینئرز کو "کر یٹیکل پرابلم" کو حل کرتے دیکھتی تو سوچتی کہ کاش وہ بھی اس قابل ہوتی کہ اُن کے ساتھ مل کر ان تمام مسائل پر کام کر سکتی۔

اوکلے بچپن سے ہی حساب اور سائنس کے مضمون میں بہت نالائق تھی اور کئی مرتبہ ا سکول میں ان مضامین میں فیل ہوتی رہی۔پھر 26 سال کی عمر میں اُس نے کوئی بھی نئی چیز سیکھنے کے لیے چار اُصول وضع کئے جن کا اُس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جس کی مدد سے کوئی بھی مشکل بات بڑی آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے۔ پہلا اُصول "جوڑنا اور تعلق بنانے "کا نظریہ تھا اُس کے مطابق ہم جب بھی کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں اُس کا تعلق ہمارے ماضی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ضرور جڑا ہوتا ہے۔ کسی بھی نئی سیکھنے والی چیز کو ہم جتنا اپنے ماضی کے علم یا تجربات کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ اُتنا ہی زیادہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ دوسرا اُصول "مرکز نگاہ بنانا اور پھیلانا" تھا کہ ہمارا دماغ دو حالتوں میں سیکھتا ہے ایک مرکز نگاہ بنانے سے جو کہ ایک لیزر کی طرح کام کرتا ہے جس سے ہم کو ئی بھی چیز بہت جلد سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پھیلانے سے جو ایک بلب کی طرح چیزوں کو مختلف زاویوں کے ساتھ جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ اُس کے مطابق انسان کو اپنا ذہن "مرکز نگاہ بنانے اور پھیلانے "میں تبدیل کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا اُصول اُس نے" پوموڈورو میتھڈ "کے بارے میں بتایا کہ ہمیں کوئی بھی چیز سیکھنے کے لئے ہر 25 منٹ کے بعد پانچ منٹ کا وقفہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جسم اور ذہن دونوں سیکھنے کے لئے تروتازہ رہیں۔ چوتھا اُصول اُس نے "تازہ کرنااور یاد رکھنا"کے بارے میں بتایا کہ جیسے ہی انسان کسی بھی چیز کی مشق کرتا ہے تو وہ اُس کے ورکنگ میموری سے ہوکر لانگ ٹرم میموری میں منتقل ہوجاتی ہے اور اس طرح انسان اُس چیز کو ہمیشہ کے لئے اپنے دماغ میں محفوظ کرلیتا ہیں۔

لاہور سیمینار سے واپسی پرسوچ رہا تھا کہ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ صرف اور صرف سوچ اور عمل کا ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ سیمینار کے بعد بھی صرف سیلفیاں بنانے اور ایک دوسرے کے کپڑوں کی تعریفوں کے سوا کسی دوسرے موضوع پر گفت و شنید کرتے نظر نہیں آئے۔ تصویروں اور سلفیوں کا سیلاب جب سے ہمارے معاشرے میں آیا ہے اس نے انسان کی ذاتی شخصیت کو پراگندہ اور داغ دار کر دیا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایشیا میں بھارت کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے جس میں سیلفیوں کے دوران لوگوں کی ا موات سب سے زیادہ واقع ہوئی ہیں اورلوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔87 فیصدان میں وہ افراد ہیں جو تصویر لیتے ہوئے کسی بلندی یا تیز رفتار ٹرین اور گہرے پانی میں ڈوب کر مرگئے۔ سوشل میڈیا کے متعلق لندن کے امپیرئیل کالج کی تحقیق کے مطابق جس میں 18 ہزار نوجوانوں کو شامل کیا گیا اور نتیجہ اخذ کیا گیا کہ نوجوانوں میں ڈپریشن اور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہے اور جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک عام انسان ایک دن میں تین گھنٹے سوشل میڈیا پر صرف کرتا ہے اور جو شخص زیادہ شوقین ہے وہ اپنی تصویروں پر لائک اور کمنٹ کے لئے کئی گھنٹے سوشل میڈیا پر ضائع کرتا ہے۔

سو شل میڈ یا پر آپ کو بڑے بڑے علما و مذہبی و دینی اور سیاسی رہنما دیوانگی کی اس دوڑ میں نظر آئیں گے، کہیں کوئی کسی غریب کو ایک آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے تصویر میں نظر آئے گا تو کہیں کو ئی کسی مشہور انسان کے ساتھ تصویر لے کر لائک اور کمنٹ کے چکر میں گھلتا نظر آئے گا۔ایک تحقیق کے مطابق اب نفسیات والے سیلفی کے شوقین کو ذہنی مریض قرار دے رہے ہیں اور ہمارے یہاں آپ کو لاتعداد لوگ ایسے ملیں گے جو کھانا کھانے سے لے کر رات سونے تک اپنے تمام معمولات کو تصویر کے ذریعے سوشل میڈیا پر جب تک ظاہر نہ کرلیں اُن کو کسی صورت چین اور سکون نہیں ملتا۔میڈیا پر آئے دن کوئی نہ کوئی خبر مل رہی ہوتی ہے کہ کوئی سیلفی لیتے ہوئے ٹرین کے نیچے آگیا یا پھر کوئی تصویر بناتے ہوئے کسی بلندی یا پہاڑ سے نیچے گِر گیایا کوئی گاڑی چلاتے وقت تصویر لیتے حادثے میں مارا گیا۔ آخر ہم کب تک کچھ لا ئک کے لئے اپنے ناگہاں جنون اور پاگل پن کی وجہ سے اپنی ہی جان کے دشمن رہیں گے۔ آخرہم کب تک تصویروں کی خوبصورتی میں اُلجھے رہیں گے اور خود اپنی شناخت اور خو دی کو پانے سے محروم رہیں گے۔ آخر کب تک!!