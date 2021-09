جمائما نے پاکستانیوں سے مدد طلب کرلی

لندن (ویب ڈیسک) برطانوی پروڈیوسر اور عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ نے اپنی فلم کے لیے پاکستانیوں سے مدد طلب کرلی۔

انہوں نے اپنے حالیہ ٹوئٹ میں برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں لندن میں فلم کیلئے پاکستانی سٹائل کے رکشے کی ضرورت ہے۔جمائما نے یہ بھی بتایا کہ انہیں اگلے ہفتے منگل اور جمعے کو فلم کی شُوٹنگ کے دوران پاکستانی سٹائل کے رکشے کی ضرورت ہوگی۔

British Pakistanis of Twitter: We are looking for a Pakistani style rickshaw in London for filming - Tuesday and Friday next week. Anyone know anyone who’s got one?