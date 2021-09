قومی کرکٹ ٹیم کے نئے باولنگ کوچ کا بیان سامنے آگیا ، کن دو باولرز سے امیدیں لگا لیں ؟ 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے نئے باولنگ کوچ ورنن فلینڈر نے کہا ہے کہ ماہر نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا ،حسنین با صلاحیت باولر ہے اور شاہین آفریدی بھی بہترین ہے ،میں نے انہیں جنوبی افریقہ کے خلاف سریز میں دیکھا تھا اور میں ان کے ساتھ کام کر کے بہت پرجوش ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی باولنگ اٹیک میں مزید بہتری لانے پر کام کروں گا ۔قومی ٹیم کے باولنگ کوچ نے پاکستان باولرز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ باولرز کا گروپ بہت اچھا ہے اور وہ بھی اٹیکنگ برانڈ کی کھیلنا چاہتے ہیں ۔

Vernon Philander "I'd like to think I can add value in bringing some consistency to Pakistan's young bowling attack. They're an exciting group & they also want to head in a direction where they play an attacking brand of cricket which is exciting to be a part of" #Cricket