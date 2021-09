محمد عامر اور کامران اکمل کے بعد ایک اور قومی کرکٹر نے ڈومیسٹک کرکٹ کنٹریکٹ کی آفر ٹھکرا دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)آل راؤنڈ عماد وسیم نے ڈومیسٹک کرکٹ کنٹریکٹ کی آفر ٹھکرادی ہے۔

معروف بلاگر ساج صادق کے مطابق عماد وسیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کی جانب سے ڈومیسٹک کرکٹ کنٹریکٹ کی آفر کو ٹھکرادیا ہے۔اس سے قبل قومی فاسٹ باؤلر محمد عامر اور کامران اکمل بھی ڈومیسٹک کرکٹ کنٹریکٹ کی آفر ٹھکراچکے ہیں۔

Imad Wasim is the latest Pakistani cricketer to turn down the offer of a domestic contract from the Pakistan Cricket Board #Cricket